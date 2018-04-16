Москва и область договорились об улучшении качества питьевой воды

Сегодня главы Москвы и Подмосковья вместе пили воду — обычную, из-под крана.

Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили одну из станций «Мосводоканала», где подписали соглашение о сотрудничестве. Область будет строить новые водозаборные узлы. Столица — улучшать систему очистки. В результате потребители должны получить качественную питьевую воду. Мэр столицы подчеркнул, что это продолжение работы, которая уже идет. Несколько проектов успешно реализовано.



Сергей Собянин, мэр Москвы: «За последние годы мы реализовали несколько очень серьезных проектов, улучшающих качество воды. Во-первых, это отказ от хлорки, во-вторых, озоносорбция».



Собянин также отметил, что внедрение счетчиков и реконструкция сетей позволили экономить 20% воды.