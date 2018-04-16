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    Москва и область договорились об улучшении качества питьевой воды. водоснабжение, Москва, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква и область договорились об улучшении качества питьевой воды

    Москва и область договорились об улучшении качества питьевой воды

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    Москва и область договорились об улучшении качества питьевой воды

    Москва и область договорились об улучшении качества питьевой воды

      Сегодня главы Москвы и Подмосковья вместе пили воду — обычную, из-под крана.

      Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили одну из станций «Мосводоканала», где подписали соглашение о сотрудничестве. Область будет строить новые водозаборные узлы. Столица — улучшать систему очистки. В результате потребители должны получить качественную питьевую воду. Мэр столицы подчеркнул, что это продолжение работы, которая уже идет. Несколько проектов успешно реализовано.

      Сергей Собянин, мэр Москвы: «За последние годы мы реализовали несколько очень серьезных проектов, улучшающих качество воды. Во-первых, это отказ от хлорки, во-вторых, озоносорбция».

      Собянин также отметил, что внедрение счетчиков и реконструкция сетей позволили экономить 20% воды.

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