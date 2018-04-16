Режиссура, спектакль, свет: сразу десять «Золотых масок» досталось культурной столице

XXIV церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» оказалась весьма успешной для Петербурга.

В культурную столицу отправились десять наград «Золотой маски». Из них три награды получены вне конкурса. Из основных призов вполне предсказуемой стала победа Юрия Бутусова в номинации «Режиссер» за спектакль «Дядя Ваня» театра Ленсовета.



Трудно было сомневаться в том, что и Лев Додин останется без «Золотой маски». Его работа по Брехту «Страх. Любовь. Отчаяние» стала лучшей в номинации «Спектакль большой формы». Сама церемония была поставлена в футуристическом стиле. «Маски» на сцену выносили роботы.



Актер Александринского театра Дмитрий Лысенков получил «Золотую маску» в номинации «Роль второго плана» за исполнение Свидригайлова в «Преступлении и наказании».



За лучшую работу художника по свету награждены сразу два петербуржца — Александр Наумов за оперу «Саломея» в Мариинском театре и Станислав Свистунович за драму «Губернатор» в БДТ.



В номинации «Эксперимент» «Золотая маска» досталась спектаклю «Я — Басё!» «Упсала-цирка», в котором вместе с профессиональными актерами играют подростки и дети с синдромом Дауна.



Всего же эксперты «Маски» отсмотрели 832 спектакля, из них 62 вышли в номинацию. Кроме того, премией за вклад в развитие театрального искусства награждены Николай Боярчиков, Иван Краско и Владимир Рецептер.