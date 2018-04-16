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    В Манчестере автомобиль наехал на людей у торгового центра

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    • Фото: @Zoc47 / twitter.com
    В Манчестере автомобиль наехал на людей у торгового центра

    В Манчестере автомобиль наехал на людей у торгового центра

    В Манчестере автомобиль наехал на людей у торгового центра
  • Фото: @Zoc47 / twitter.com

    • В Манчестере автомобиль протаранил толпу возле торгового центра. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

    Инцидент произошел во второй половине дня рядом с торговый центром Asda на севере города. На место происшествия были вызваны машины скорой помощи, а также полиция. Пострадавших эвакуировали на медицинском вертолете, сообщает издание Mirror.

    По информации издания, четверо пострадавших серьезно ранены, еще двое получили травмы ног.

    Отмечается, что в полиции инцидент не связывают с терроризмом. Подробности происшествия уточняются.

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