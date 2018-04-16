В Манчестере автомобиль наехал на людей у торгового центра

В Манчестере автомобиль протаранил толпу возле торгового центра. По предварительным данным, пострадали шесть человек.
Инцидент произошел во второй половине дня рядом с торговый центром Asda на севере города. На место происшествия были вызваны машины скорой помощи, а также полиция. Пострадавших эвакуировали на медицинском вертолете, сообщает издание Mirror.
По информации издания, четверо пострадавших серьезно ранены, еще двое получили травмы ног.
Отмечается, что в полиции инцидент не связывают с терроризмом. Подробности происшествия уточняются.
По информации издания, четверо пострадавших серьезно ранены, еще двое получили травмы ног.
Отмечается, что в полиции инцидент не связывают с терроризмом. Подробности происшествия уточняются.
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