В Ленобласти впервые за 300 лет вывели новую породу овец

Порода называется катумской. Она названа по местности во Всеволожском районе. На селекцию у фермера Олега Лебедя ушло десять лет. Накануне овец показали журналистам.

То самое пустое место, на котором за 20 лет удалось впервые с петровских времен вывести абсолютно новую катумскую овцу, фермер Олег Лебедь показывает буднично, без лишнего пафоса. Подумаешь, на сотне гектаров — восемь современных корпусов для полуторатысячного поголовья и бескрайние фруктовые сады.



Мясная направленность и отсутствие необходимости стричься три раза в год — главные преимущества катумских овец. В таинстве рождения новой породы поучаствовали неприхотливые и надежные романовские родственницы и заокеанские катодины.



Сейчас одному из ягнят месяц и весит он примерно 15 килограммов. К трехмесячному возрасту он должен достичь веса в 30 килограммов. Только в этом случае эта милая девочка сможет стать достойной продолжательницей катумской породы.



Этот так называемый ремонтный молодняк через пару месяцев будет проходить самое важное в их жизни тестирование на соответствие породе. Каждый из женихов на выданье мечтает о карьере барана-осеменителя. К дающим образцовое потомство отцам семейства в Катумах обращаются по имени.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко познакомилась с представителями катумской породы.