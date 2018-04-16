В России введут штрафы за пропаганду ВИЧ-диссидентства

Минздрав РФ разрабатывает законопроект о введении административной ответственности за пропаганду
ВИЧ-диссидентства.
Минздрав РФ начал разработку законопроекта, который предусматривает административное наказание за пропаганду отказа от лечения ВИЧ. Информация об этом была опубликована в понедельник на сайте проектов нормативно-правовых актов.
В пояснительной записке к документу указано, что Минздрав планирует дополнить статью Административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации». К ответственности планируется привлекать лица и организации, которые призывают к отказу от профилактики и лечения ВИЧ в СМИ и в Интернете, а также во время массовых мероприятий, передает «Интерфакс».
Для физических лиц предусматриваются штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если пропагандой ВИЧ-диссидентства в России будут заниматься иностранцы, после взимания штрафа их будут депортировать.
Подготовка законопроекта идет в рамках комплекса мероприятий Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Ожидается, что закон вступит в силу в начале следующего года.
В пояснительной записке к документу указано, что Минздрав планирует дополнить статью Административного кодекса «Злоупотребление свободой массовой информации». К ответственности планируется привлекать лица и организации, которые призывают к отказу от профилактики и лечения ВИЧ в СМИ и в Интернете, а также во время массовых мероприятий, передает «Интерфакс».
Для физических лиц предусматриваются штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если пропагандой ВИЧ-диссидентства в России будут заниматься иностранцы, после взимания штрафа их будут депортировать.
Подготовка законопроекта идет в рамках комплекса мероприятий Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Ожидается, что закон вступит в силу в начале следующего года.
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