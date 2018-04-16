Стали известны главные ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»

Стали известны самые популярные ошибки, которые допустили москвичи в «Тотальном диктанте».

По словам координатора акции в столице Марии Ровинской, самыми сложными для москвичей словами в «Тотальном диктанте» стали «чересчур», «струганый» и «палисадник».



Так, слово «чересчур» некоторые писали раздельно или через дефис, «струганый» — с двумя «н», а «палисадник» через «о» в первом слоге и «е» — во втором.



Мария Ровинская, координатор акции в Москве: «Почему-то очень по-разному писали слово „чересчур“»: «через чур», «через-чур» тоже было. Также «струганные» вместо «струганые», «полесадник» вместо «палисадник».



Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля. В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах. В Москве диктант написали более 20 тысяч человек на 365 площадках. Автором текста в этом году стала писательница Гузель Яхина.



Напомним, впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году в Новосибирске. В разные годы авторами текстов становились писатели Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Алексей Иванов и другие.