Власти Турции поддержали расширение НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает расширение НАТО и выступает за вступление в блок Грузии Македонии, Боснии и Герцеговины.

1050 НАТО

Турция

Такое заявление турецкий министр сделал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его визита в Анкару.



Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: «Мы сторонники расширения НАТО, поддерживаем шаги по вступлению в альянс Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии».



Он также выразил надежду, что данный вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО.



Столтенберг, в свою очередь назвал Турцию союзником НАТО и заявил, что она играет ключевую роль в составе альянса. По его словам, Турция вносит вклад в обеспечение общей безопасности и в борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».