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    Власти Турции поддержали расширение НАТО

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    Власти Турции поддержали расширение НАТО

    Власти Турции поддержали расширение НАТО

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает расширение НАТО и выступает за вступление в блок Грузии Македонии, Боснии и Герцеговины.

    Такое заявление турецкий министр сделал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его визита в Анкару.

    Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: «Мы сторонники расширения НАТО, поддерживаем шаги по вступлению в альянс Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии».

    Он также выразил надежду, что данный вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО.

    Столтенберг, в свою очередь назвал Турцию союзником НАТО и заявил, что она играет ключевую роль в составе альянса. По его словам, Турция вносит вклад в обеспечение общей безопасности и в борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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