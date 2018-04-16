Косметолог-самоучка изуродовала подругу уколами красоты

Сегодня жительница Ставрополя, попавшая в реанимацию после визита к косметологу, впервые согласилась публично рассказать о своей беде. Елизавета Ткаченко заявила, что будет добиваться сурового наказания для лжемедика. Женщине нелегко далось решение показать свое лицо. После нескольких так называемых уколов красоты она изменилась до неузнаваемости.

Пациентка убеждена, что специалист, которая принимала на дому, не имеет элементарных знаний в области медицины и пользовалась некачественными препаратами. Сильнейший отек, постоянная боль. К своему новому лицу Елизавета Ткаченко привыкнет, вероятно, нескоро. Она старается лишний раз не смотреть в зеркало. Это раньше отражение ее устраивало, разве что хотелось быть немого привлекательнее и моложе, теперь же остается радоваться тому, что вообще жива.



Елизавета Ткаченко, потерпевшая: «Мне 30 лет. Из-за того, что произошло, мое здоровье просто убито. И неизвестно, какие последствия будут в дальнейшем».



Вроде как сама виновата, рассуждает Елизавета, сама доверила здоровье подруге. Бухгалтер по образованию практиковала уколы красоты на дому. Она уверяла, что прошла обучение, все стерильно, инъекции качественные. После курса процедур Елизавета начала задыхаться. Врачи обнаружили у нее отек Квинке.



Елизавета Ткаченко: «Отек увеличивался, раздувало лицо, голову, боли адские. Губа лопнула в двух местах, пошла сукровица, голова болела ужасно. Через сутки перевели в реанимацию в тяжелом состоянии».



Медикам девушка даже не могла толком объяснить, какой именно препарат ей вкололи. Ясно было одно: гель вызвал серьезное воспаление, что, впрочем, неудивительно. Следователи уже возбудили уголовное дело и выяснили, что у мастера не было даже элементарных знаний в области медицины, но это не мешало ей на свой страх и риск преображать знакомых. Подробности — в репортаже корреспондента Дарьи Масаловой.