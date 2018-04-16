Житель Красноярска истязал падчерицу зарядкой для телефона

Методы воспитания, которые применял житель Красноярска, сейчас внимательно изучают следователи. Мужчина систематически истязал четырехлетнюю падчерицу.

На фотографиях девочки, сделанных уже после того как ребенка уже забрали из семьи, видны многочисленные раны — следы от ударов. Как выяснилось, отчим избивал ее ремнем и зарядкой для телефона. Все это происходило на глазах у матери и старшей сестры. Женщина боялась обращаться в полицию и пыталась самостоятельно оказать помощь пострадавшей.



Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю: «В полицию позвонил знакомый матери, который оказался в квартире и случайно увидел избитую девочку. Сейчас пострадавшая девочка в больнице, а ее старшая сестра изъята из семьи».



В ближайшее время отчиму пострадавшего ребенка предъявят обвинения. На время разбирательства, мужчину заключили под стражу.