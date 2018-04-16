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    Система коррекции сигнала ГЛОНАСС дала сбой

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    Система коррекции сигнала ГЛОНАСС дала сбой

    Система коррекции сигнала ГЛОНАСС дала сбой

    Потребителям перестали получать корректирующую информацию системы ГЛОНАСС через спутниковый канал связи.

    Как сообщается на сайте Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), произошел сбой, вызванный «неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля».

    СДКМ — специальное дополнение к ГЛОНАСС, насчитывающее 3 спутника системы «Луч» и сеть наземных станций получения и передачи информации, размещенных как на территории России, так и за границей. Система круглосуточно отслеживает состояние спутников ГЛОНАСС, корректирует их работу и передает информацию потребителям.

    Без использования СДКМ точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве составляет 3,1 метра, с ней — в 10 раз выше. На данный момент орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 25 спутников, 23 из них используются по назначению, один проходит испытания, один сейчас на техобслуживании.

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