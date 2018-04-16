Система коррекции сигнала ГЛОНАСС дала сбой

Потребителям перестали получать корректирующую информацию системы ГЛОНАСС через спутниковый канал связи.
Как сообщается на сайте Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), произошел сбой, вызванный «неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля».
СДКМ — специальное дополнение к ГЛОНАСС, насчитывающее 3 спутника системы «Луч» и сеть наземных станций получения и передачи информации, размещенных как на территории России, так и за границей. Система круглосуточно отслеживает состояние спутников ГЛОНАСС, корректирует их работу и передает информацию потребителям.
Без использования СДКМ точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве составляет 3,1 метра, с ней — в 10 раз выше. На данный момент орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 25 спутников, 23 из них используются по назначению, один проходит испытания, один сейчас на техобслуживании.
СДКМ — специальное дополнение к ГЛОНАСС, насчитывающее 3 спутника системы «Луч» и сеть наземных станций получения и передачи информации, размещенных как на территории России, так и за границей. Система круглосуточно отслеживает состояние спутников ГЛОНАСС, корректирует их работу и передает информацию потребителям.
Без использования СДКМ точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве составляет 3,1 метра, с ней — в 10 раз выше. На данный момент орбитальная группировка ГЛОНАСС состоит из 25 спутников, 23 из них используются по назначению, один проходит испытания, один сейчас на техобслуживании.
Комментарии