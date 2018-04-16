СМИ: десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море

В
интернет-СМИ появилась информация о большом десантном корабле (БДК) «Орск» ВМФ России, который через Черноморские проливы вошел в акваторию Средиземного моря.
Фотографии прохождения «Орска» через Босфор публикует онлайн-издание Bosphorus Observer. По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море. Сообщается, что «Орск», судя по его осадке, шел сильно нагруженным. На появившихся в Сети снимках на верней палубе корабля можно увидеть несколько единиц военной техники, окрашенной в зеленый цвет.
Это уже четвертый поход «Орска» в САР в этом году. В апреле в Средиземноморье через Черноморские проливы также проходили большие десантные корабли «Минск» (5 апреля) и «Николай Фильченков» (13 апреля). С начала года грузы в Сирию доставляли совершали БДК «Азов», «Александр Отраковский», «Минск», «Николай Фильченков», «Орск» и транспортное судно «Кызыл-60».
По информации зарубежных СМИ, большие десантные корабли и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» и транспортируют грузы для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.
Это уже четвертый поход «Орска» в САР в этом году. В апреле в Средиземноморье через Черноморские проливы также проходили большие десантные корабли «Минск» (5 апреля) и «Николай Фильченков» (13 апреля). С начала года грузы в Сирию доставляли совершали БДК «Азов», «Александр Отраковский», «Минск», «Николай Фильченков», «Орск» и транспортное судно «Кызыл-60».
По информации зарубежных СМИ, большие десантные корабли и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс» и транспортируют грузы для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.
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