Эксперты назвали страны с самыми чистыми пляжами

Эксперты фонда экологического образования (FEE) составили рейтинг стран с самыми чистыми пляжами.
Первое место в списке стран с идеальными для отдыха пляжами заняла Испания. В этой стране голубой флаг, которым отмечают самые чистые пляжи, получили 579 пляжей. Вторую строчку рейтинга заняла Греция, здесь голубым флагом отмечены 466 пляжей. Замыкает тройку лидеров Турция.
В пятерку лучших вошли также Франция и Италия, на четвертом и пятом местах соответственно.
Как отмечает «Евро-Пульс», при составлении рейтинга учитывались качество воды и состояние самого пляжа, а также его удобство и доступность.
Добавим, что рейтинг 2018 года не особо отличается от прошлогоднего. Испания по-прежнему остается лидером, правда, в первой пятерке Турция обошла Францию и вырвалась на третье место.
В пятерку лучших вошли также Франция и Италия, на четвертом и пятом местах соответственно.
Как отмечает «Евро-Пульс», при составлении рейтинга учитывались качество воды и состояние самого пляжа, а также его удобство и доступность.
Добавим, что рейтинг 2018 года не особо отличается от прошлогоднего. Испания по-прежнему остается лидером, правда, в первой пятерке Турция обошла Францию и вырвалась на третье место.
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