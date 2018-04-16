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    Эксперты назвали страны с самыми чистыми пляжами

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    Эксперты назвали страны с самыми чистыми пляжами

    Эксперты назвали страны с самыми чистыми пляжами

    Эксперты фонда экологического образования (FEE) составили рейтинг стран с самыми чистыми пляжами.

    Первое место в списке стран с идеальными для отдыха пляжами заняла Испания. В этой стране голубой флаг, которым отмечают самые чистые пляжи, получили 579 пляжей. Вторую строчку рейтинга заняла Греция, здесь голубым флагом отмечены 466 пляжей. Замыкает тройку лидеров Турция.

    В пятерку лучших вошли также Франция и Италия, на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как отмечает «Евро-Пульс», при составлении рейтинга учитывались качество воды и состояние самого пляжа, а также его удобство и доступность.

    Добавим, что рейтинг 2018 года не особо отличается от прошлогоднего. Испания по-прежнему остается лидером, правда, в первой пятерке Турция обошла Францию и вырвалась на третье место.

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