Температура в Москве в понедельник может повторить рекорд вековой давности

Температура воздуха в Москве в понедельник может подняться до 21 градуса.
Температура воздуха в Москве 16 апреля может повторить рекорд 1921 года. Об этом сообщили специалисты погодного центра «Фобос».
Из сообщения погодного центра «Фобос»: «Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 19–21 градусов, по области плюс 17–22 градуса. Ветер юго-западный, 1–6 м/с. Относительная влажность 43%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. Добавим, что так тепло 16 апреля было последний раз 98 лет назад (в 1920 году, плюс 21 градус), возможен повтор рекорда».
Такая температура почти на 10 градусов превышает климатическую норму середины апреля, уточнили синоптики.
Аномально тепло сегодня будет почти во всей европейской части России, однако к середине недели синоптики прогнозируют дождливую погоду и постепенное возвращение температурного режима в рамки нормы. К концу рабочей недели в Москве ожидается 12–13 градусов тепла.
Из сообщения погодного центра «Фобос»: «Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице плюс 19–21 градусов, по области плюс 17–22 градуса. Ветер юго-западный, 1–6 м/с. Относительная влажность 43%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. Добавим, что так тепло 16 апреля было последний раз 98 лет назад (в 1920 году, плюс 21 градус), возможен повтор рекорда».
Такая температура почти на 10 градусов превышает климатическую норму середины апреля, уточнили синоптики.
Аномально тепло сегодня будет почти во всей европейской части России, однако к середине недели синоптики прогнозируют дождливую погоду и постепенное возвращение температурного режима в рамки нормы. К концу рабочей недели в Москве ожидается 12–13 градусов тепла.
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