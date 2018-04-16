На мосту в Крым устанавливают систему автоматического управления движением

Специалисты начали настройку новой автоматизированной системы управления дорожным движением на Крымском мосту.

Специалисты начали пусконаладочные работы перед запуском автоматизированной системы управления дорожным движением на Крымском мосту. Об этом в понедельник сообщил инфоцентр «Крымский мост».



Следить за дорожной ситуацией на мосту в составе этой системы будут несколько комплексов. Одна подсистема будет собирать и обрабатывать данные с радаров о загруженности трассы, другая — следить за погодными условиями и состоянием дорожного полотна. Еще 10 комплексов контроля дорожного движения будут отслеживать соблюдение водителями ПДД. На основе этих данных система будет выбирать программу управления дорожным движением.



Вся информация об условиях движения для водителей будет отображаться на табло и специальных знаках.



Евгений Саватеев, представитель компании-разработчика: «Водители будут информированы об условиях движения с помощью табло и знаков переменной информации. Например, в случае перекрытия одной из полос из-за ДТП знаки позволят направить поток на свободную полосу. Указания на знаках переменной информации по мере движения помогут водителю вовремя перестроиться и сохранить скорость движения. Подсистема информирования заранее предупредит водителей не только о затруднениях движения, но и о погодных условиях, состоянии дорожного полотна».



Система будет управлять дорожным движением не только на самом мосту, но и на въездах со стороны Тамани и Керчи. Управление системой будет осуществляться из диспетчерского пункта на Таманском полуострове. Первые месяцы после открытия движения по новой трассе система будет работать в тестовом режиме.