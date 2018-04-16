В Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка

В Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который на глазах у ребенка зарезал собаку.
Как рассказали в ГУ МВД по региону, 14 апреля около 21:41 в Пушкинском районе Северной столицы 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою собаку. Всё произошло на глазах у находившегося поблизости ребенка.
По словам местных жителей, собака сильно выла от боли. На место вызвали ветеринарного врача. Он оказал собаке первую помощь, однако позже от полученных ранений она умерла в ветклинике.
Мужчину задержали и увезли в полицию. Выяснилось, что в момент нападения на животное он был пьян, сообщает «Росбалт».
По словам местных жителей, собака сильно выла от боли. На место вызвали ветеринарного врача. Он оказал собаке первую помощь, однако позже от полученных ранений она умерла в ветклинике.
Мужчину задержали и увезли в полицию. Выяснилось, что в момент нападения на животное он был пьян, сообщает «Росбалт».
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