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    В Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка

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    • Фото: lis_help_animals / instagram.com
    В Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка

    В Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка

    В Петербурге пьяный мужчина зарезал собаку на глазах у ребенка
  • Фото: lis_help_animals / instagram.com

    • В Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который на глазах у ребенка зарезал собаку.

    Как рассказали в ГУ МВД по региону, 14 апреля около 21:41 в Пушкинском районе Северной столицы 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою собаку. Всё произошло на глазах у находившегося поблизости ребенка.

    По словам местных жителей, собака сильно выла от боли. На место вызвали ветеринарного врача. Он оказал собаке первую помощь, однако позже от полученных ранений она умерла в ветклинике.

    Мужчину задержали и увезли в полицию. Выяснилось, что в момент нападения на животное он был пьян, сообщает «Росбалт».

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