Пассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта

В Крыму сегодня начал свою работу новый терминал международного аэропорта Симферополь. Этим утром там приземлился первый рейс из Москвы.
Новый терминал «Крымская волна» — крупнейший на юге России. Он в три раза больше существующего комплекса и способен обслуживать до 10 миллионов человек в год. Здесь более 50 стоек регистрации, телетрапы, рестораны и открытая терраса.
Как рассказали представители воздушной гавани, теперь пассажиры получат качественно новый уровень комфорта. Решение о строительстве было принято 4 года назад, после воссоединения Крыма с Россией. Тогда же резко увеличился поток туристов. Терминал строили почти два года. Здание имеет изогнутый силуэт, и, по задумке дизайнеров, напоминает морскую волну
Как рассказали представители воздушной гавани, теперь пассажиры получат качественно новый уровень комфорта. Решение о строительстве было принято 4 года назад, после воссоединения Крыма с Россией. Тогда же резко увеличился поток туристов. Терминал строили почти два года. Здание имеет изогнутый силуэт, и, по задумке дизайнеров, напоминает морскую волну
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