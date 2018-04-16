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    Пассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта. Крым, Симферополь, аэропорты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта

    Пассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта

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    Пассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта

    Пассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта

    Пассажиры «Крымской волны»: в Симферополе заработал новый терминал аэропорта

      В Крыму сегодня начал свою работу новый терминал международного аэропорта Симферополь. Этим утром там приземлился первый рейс из Москвы.

      Новый терминал «Крымская волна» — крупнейший на юге России. Он в три раза больше существующего комплекса и способен обслуживать до 10 миллионов человек в год. Здесь более 50 стоек регистрации, телетрапы, рестораны и открытая терраса.

      Как рассказали представители воздушной гавани, теперь пассажиры получат качественно новый уровень комфорта. Решение о строительстве было принято 4 года назад, после воссоединения Крыма с Россией. Тогда же резко увеличился поток туристов. Терминал строили почти два года. Здание имеет изогнутый силуэт, и, по задумке дизайнеров, напоминает морскую волну

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