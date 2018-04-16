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    В сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы

    В сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы

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    В сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы

    В сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы

    В сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы

      К восстановлению разрушенной инфраструктуры приступили в сирийской Думе. Российские военные передали местной администрации строительную технику для расчистки завалов и прокладки коммуникаций.

      В городе планируют привести в порядок школы и больницы. В Думу уже возвращается мирное население. По данным центра по примирению враждующих сторон, за сутки в свои дома вернулись более 500 человек, а в соседнюю Восточную Гуту в общей сложности около 60 тысяч. Российские военные направили туда гуманитарную помощь, развернули медпункты и совместно с сирийскими коллегами продолжают обеспечивать безопасность на улицах.

      Также за минувшие сутки гуманитарную помощь получили мирные жители населенного пункта Кисуа в Дамаске и Телль-Хасель в провинции Алеппо. Общий вес груза составил 2,9 тонны.

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