В сирийской Думе готовятся восстанавливать школы и больницы

К восстановлению разрушенной инфраструктуры приступили в сирийской Думе. Российские военные передали местной администрации строительную технику для расчистки завалов и прокладки коммуникаций.

В городе планируют привести в порядок школы и больницы. В Думу уже возвращается мирное население. По данным центра по примирению враждующих сторон, за сутки в свои дома вернулись более 500 человек, а в соседнюю Восточную Гуту в общей сложности около 60 тысяч. Российские военные направили туда гуманитарную помощь, развернули медпункты и совместно с сирийскими коллегами продолжают обеспечивать безопасность на улицах.



Также за минувшие сутки гуманитарную помощь получили мирные жители населенного пункта Кисуа в Дамаске и Телль-Хасель в провинции Алеппо. Общий вес груза составил 2,9 тонны.