В Хабаровске 3 директора стройфирм украли у дольщиков 1 млрд рублей

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении трех директоров строительных компаний, подозреваемых в растрате денег дольщиков строительства жилья.
Сообщение пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю: «Возбуждено уголовное дело в отношении троих директоров строительных коммерческих фирм, подозреваемых в присвоении денежных средств участников долевого строительства жилья».
Следователи установили, что директор одной из строительный компаний вместе с другими двумя коллегами на протяжении 5 лет заключили около 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. Часть перечисленных средств была растрачена. Ущерб составил не менее 1 млрд рублей.
В полиции сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, пишет РИА Новости.
Следователи установили, что директор одной из строительный компаний вместе с другими двумя коллегами на протяжении 5 лет заключили около 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. Часть перечисленных средств была растрачена. Ущерб составил не менее 1 млрд рублей.
В полиции сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, пишет РИА Новости.
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