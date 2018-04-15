В Краснодарском крае автомобиль сбил женщин с четырьмя детьми

Полиция Краснодарского края устанавливает все обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали несколько детей и взрослый.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, в результате наезда легкового автомобиля на детскую площадку в Брюховецком районе Краснодарского края травмы получили 5 человек: четверо детей и взрослый.
ДТП произошло в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района. По уточненной информации ТАСС, авария произошла не на детской площадке, а рядом с ней.
Сообщение пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Сообщение поступило в 18:55. В селе Большой Бейсуг 30-летний водитель автомобиля „ВАЗ-2106“ выехал на обочину и сбил идущих по обочине четырех детей и двух женщин. Госпитализированы два ребенка — 2012 и 2013 годов рождения, а также женщина 1979 года рождения».
В полиции сообщили, что еще трое пострадавших не нуждаются в госпитализации и остаются на амбулаторном лечении.
По предварительным данным, сбивший детей и женщин водитель находился в состоянии сильного опьянения. Он скрылся с места происшествия, но был задержан и доставлен в отделение. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.
ДТП произошло в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района. По уточненной информации ТАСС, авария произошла не на детской площадке, а рядом с ней.
Сообщение пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Сообщение поступило в 18:55. В селе Большой Бейсуг 30-летний водитель автомобиля „ВАЗ-2106“ выехал на обочину и сбил идущих по обочине четырех детей и двух женщин. Госпитализированы два ребенка — 2012 и 2013 годов рождения, а также женщина 1979 года рождения».
В полиции сообщили, что еще трое пострадавших не нуждаются в госпитализации и остаются на амбулаторном лечении.
По предварительным данным, сбивший детей и женщин водитель находился в состоянии сильного опьянения. Он скрылся с места происшествия, но был задержан и доставлен в отделение. Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.
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