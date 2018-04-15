Джуканович лидирует на выборах президента Черногории

В Черногории подводят итоги завершившихся в воскресенье президентских выборов. Штаб лидера правящей партии Черногории Мило Джукановича объявил о его победе в первом туре.
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Милош Николич, глава штаба Демократической партии социалистов: «Мило Джуканович — новый президент Черногории, второго тура выборов не будет. После обработки 70% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов, и нет оснований, что данные поменяются. Наш президент вскоре обратится к гражданам».
Согласно официальной информации на сайте Государственной избирательной комиссии Черногории, сейчас обработано 22,12% голосов. Джуканович лидирует с результатом 56,29%, его ближайший преследователь Младен Боянич набирает 32,85%. Всего в выборах принимали участие семь кандидатов.
Окончательные данные ГИК Черногории объявит в течение нескольких дней.
Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Джуканович, который руководит Черногорией 27 лет с 1991 года, станет во главе страны в седьмой раз. К завершению нового президентского срока время его правления составит 32 года, что вплотную приблизит его к рекорду лидера Зимбабве Роберта Мугабе, который руководил страной 40 лет, пишет ТАСС.
Согласно официальной информации на сайте Государственной избирательной комиссии Черногории, сейчас обработано 22,12% голосов. Джуканович лидирует с результатом 56,29%, его ближайший преследователь Младен Боянич набирает 32,85%. Всего в выборах принимали участие семь кандидатов.
Окончательные данные ГИК Черногории объявит в течение нескольких дней.
Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Джуканович, который руководит Черногорией 27 лет с 1991 года, станет во главе страны в седьмой раз. К завершению нового президентского срока время его правления составит 32 года, что вплотную приблизит его к рекорду лидера Зимбабве Роберта Мугабе, который руководил страной 40 лет, пишет ТАСС.
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