«Они попадут в ад»: в Крыму сожгли портреты Трампа, Мэй и Макрона

На центральной площади Симферополя провели акцию протеста против ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии.
На акцию протеста пришли около 50 человек — в основном, молодые люди. Прежде чем предать портреты западных лидеров огню, перед собравшимися выступили депутаты и лидер крымских татар, сообщает ТАСС.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «Считаю, что такая агрессивная политика Запада против сирийского народа, против суверенного государства — это недопустимо. Но сегодня, к сожалению, международное право полностью попрано, заменено навязыванием одной точки зрения, воли Запада. Я поддерживаю крымчан в таком волеизъявлении».
Эйваз Умеров, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар: «Сегодня крымская молодежь символически сожгла портреты трех политических деятелей. Я думаю, что они (Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Тереза Мэй ) за свои действия… попадут в ад».
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в ночь на воскресенье. Из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71, сообщили в российском ведомстве. Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в городе сирийском городе Дума, где, как утверждают в Вашингтоне, войска Башара Асада применили химическое оружие. Впрочем, доказательств этого применения никто не привел, а прибывшие в субботу в Дамаск эксперты Организации по запрещению химического оружия пока лишь начинают свою работу.
Руслан Бальбек, депутат Госдумы: «Считаю, что такая агрессивная политика Запада против сирийского народа, против суверенного государства — это недопустимо. Но сегодня, к сожалению, международное право полностью попрано, заменено навязыванием одной точки зрения, воли Запада. Я поддерживаю крымчан в таком волеизъявлении».
Эйваз Умеров, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар: «Сегодня крымская молодежь символически сожгла портреты трех политических деятелей. Я думаю, что они (Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Тереза Мэй ) за свои действия… попадут в ад».
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в ночь на воскресенье. Из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71, сообщили в российском ведомстве. Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в городе сирийском городе Дума, где, как утверждают в Вашингтоне, войска Башара Асада применили химическое оружие. Впрочем, доказательств этого применения никто не привел, а прибывшие в субботу в Дамаск эксперты Организации по запрещению химического оружия пока лишь начинают свою работу.
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