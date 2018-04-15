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    Украинцам предложили хоронить умерших в парках, завернув в ткань

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    Украинцам предложили хоронить умерших в парках, завернув в ткань

    Украинцам предложили хоронить умерших в парках, завернув в ткань

    Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, позволяющий хоронить умерших в парках и скверах на территории городов и других населенных пунктов.

    Как следует из законопроекта, над могилами в парках и скверах будет запрещено ставить памятники, надгробья, кресты и другие привычные атрибуты — только табличку с именем и датой смерти. Нельзя будет устанавливать ограды, а также использовать гробы — тело покойного можно будет заворачивать в специальную ткань, разлагающуюся в течение пяти лет, передает RT.

    Принятие закона, по мнению властей, позволит решить проблему нехватки кладбищенских земель. Согласно официальной статистике, на Украине 90% кладбищ переполнены и должны быть закрыты.

    Ряд экспертов выступает против инициативы. Так, в Международной ассоциации профессионалов похоронного дела отмечают, что в северной части Украины, например, грунтовые воды залегают очень высоко, и есть опасность распространения инфекционных болезней. Возмущены законопроектом и в партии «Самопомощь». Там отметили, что не представляют себе соседства в парке отдыхающих, которые жарят шашлыки, и прощающихся с покойником родственников.

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