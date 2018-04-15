Молодежь едет на заработки в Европу: почему в Прибалтике пустеют хутора и города

Российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли уже давно, а в прессе до сих пор трубят, что русские собираются напасть на соседей и тренируются так, что явно начнут войну. Прибалтийские президенты втроем не первую неделю ездят по миру и собирают деньги на борьбу с русской угрозой. Их выслушали в Америке, потом во Франции. Макрон явно рад подыграть, потому что понимает: если он не станет, они уйдут к Польше, а там тоже хотят быть страшим братом.

Инна Бессалая в рижском чайном бутике одна за всех — она и директор, и бухгалтер, и за прилавком стоит, посуду тоже сама моет. А ведь раньше у нее был целый штат сотрудников и несколько торговых точек, но все чайные, кроме одной, пришлось закрыть, а всех работников уволить.



Инна Бессалая, владелица чайной: «Люди не хотят больше получать копейки. Вот и все. Адекватную зарплату платить наши предприниматели не в состоянии».



Инна Бессалая объясняет, что многие бизнесмены, как она, вообще едва держаться на плаву. Повышаются налоги и аренда, а вот выручка едва покрывает элементарные расходы.



Инна Бессалая: «Клиенты и рады были бы ходить, но зарплаты то у них такие, что они не могут себе этого позволить. Вот у нас очень невысокая цена, скажем, чай у нас стоит евро. Но за эту цену ты получаешь у нас конфетку или щербет. Мы все время стараемся сделать так, чтобы люди могли к нам идти, а люди и этого не могут. Иногда даже просто уходят, потому что нет этого евро!»



Речь идет не о туристах, которые приезжают в Ригу с деньгами, а о местных жителях. Прибалтика сейчас — один из самых отстающих экономических регионов Европы, держится в основном за счет дотаций из Брюсселя. Еще в 2004-м ради вступления в Евросоюз в странах Балтии сворачивали фактически всю промышленность, закрывали заводы и фабрики, таковы были требования ЕС. Например, в Литве была остановлена Игналинская атомная станция, а в Латвии закрыли крупнейший сахарный завод. Даже успешное сельское хозяйство Прибалтики — и то, как говорится, задвинули.



Зигмас Вайшвила, бывший депутат Сейма Литвы: «Мы видим последствия. Это плата за то, чтобы не только люди не занимались этим сельским хозяйством, чтобы закрывалось все — судоходство, порты. ЕС платит за то, чтобы здесь закрывалось производство, а если нет производства, следовательно, нет и позвоночника всей экономики».



Дипломированные прибалты с мозгами и руками уезжает не просто на заработки, а на ПМЖ. Учитывая, что население Латвии — меньше 2 миллионов человек, а Литвы — около 3 миллионов, пустеют целые поселки, исчезают хутора, города теряют статус и превращаются в села, зато вся эта полупустая территория считается хорошим тренировочным полигоном НАТО. Политики не стесняются этого, мол, пусть так, за это же деньги дают.



Те же власти Литвы постоянно твердят о какой-то мифической российской агрессии. В прессе муссируется тема, что Россия готовится оккупировать Прибалтику. В свою очередь некоторые прибалтийские политики даже призывают активизировать силы НАТО, которые здесь находятся, чтобы получить очередное финансирование, которое если не дают, то приходится просить, а это уже раздражает даже своих в Европарламенте.



Андрей Мамыкин, депутат Европарламента от Латвии: «К сожалению, нам выгоднее угодить американским партнерам, поднести им что-то, служить, это для правительства более важно, чем забота о благополучии собственного народа».



Эксперты подсчитали: если все уезжающие не вернутся и эмиграция продолжится, то через пару десятков лет Прибалтика превратиться в страны, где жить будут в основном только те, кому далеко за 60, то есть одни пенсионеры. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.