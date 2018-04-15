Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  

    На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей

    комментировать

    На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей

    На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей

    Спортивный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей горного ралли в Болгарии.

    Автомобиль участника горного ралли врезался в зрителей во время гонки в Болгарии. Инцидент произошел в городе Шумене, где сегодня проходит этап национального чемпионата по этому виду спорта.

    Пострадавшие были немедленно отправлены в городскую больницу. По предварительным данным, пятеро из них в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства происшествия, передает агентство БГНЕС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru