На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей

Спортивный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей горного ралли в Болгарии.
Автомобиль участника горного ралли врезался в зрителей во время гонки в Болгарии. Инцидент произошел в городе Шумене, где сегодня проходит этап национального чемпионата по этому виду спорта.
Пострадавшие были немедленно отправлены в городскую больницу. По предварительным данным, пятеро из них в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства происшествия, передает агентство БГНЕС.
Пострадавшие были немедленно отправлены в городскую больницу. По предварительным данным, пятеро из них в тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства происшествия, передает агентство БГНЕС.
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