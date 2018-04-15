В Шереметьево пассажирка уехала на ленте выдачи багажа, спасая собаку

Пассажирка в аэропорту Шереметьево в Москве упала на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону.
Инцидент произошел после того как прилетевшая из Белграда в Москву немолодая женщина пыталась догнать на багажной ленте бокс со своей собачкой. Видимо, потеряв равновесие, пассажирка упала на ленту и уехала в багажное отделение, рассказали агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Катаясь по ленте, женщина повредила ее, сообщили полицейские. На пассажирку завели административное дело, ей придется заплатить штраф за порчу имущества.
СМИ тем временем отмечают, что пассажирке в результате все-таки удалось догнать свою собаку. Животное не пострадало.
Катаясь по ленте, женщина повредила ее, сообщили полицейские. На пассажирку завели административное дело, ей придется заплатить штраф за порчу имущества.
СМИ тем временем отмечают, что пассажирке в результате все-таки удалось догнать свою собаку. Животное не пострадало.
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