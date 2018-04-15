Угроза обрушения: в центре Москвы эвакуируют жилой дом

Из жилого дома в центре Москвы выводят жильцов
из-за угрозы обрушения соседнего здания.
Эвакуация проходит в пятиэтажном доме в Пушкарёвом переулке. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что угроза для жильцов исходит от соседнего здания, которое находится на реконструкции.
По ремонтируемому зданию пошла трещина, и теперь постройка может обрушиться, заявил собеседник агентства.
Происшествию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.
По ремонтируемому зданию пошла трещина, и теперь постройка может обрушиться, заявил собеседник агентства.
Происшествию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.
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