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    Угроза обрушения: в центре Москвы эвакуируют жилой дом

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    Угроза обрушения: в центре Москвы эвакуируют жилой дом

    Угроза обрушения: в центре Москвы эвакуируют жилой дом

    Из жилого дома в центре Москвы выводят жильцов из-за угрозы обрушения соседнего здания.

    Эвакуация проходит в пятиэтажном доме в Пушкарёвом переулке. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что угроза для жильцов исходит от соседнего здания, которое находится на реконструкции.

    По ремонтируемому зданию пошла трещина, и теперь постройка может обрушиться, заявил собеседник агентства.

    Происшествию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

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