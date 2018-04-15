Победительница конкурса «Мисс Россия» получила 3 млн рублей и автомобиль

Студентка из Чувашии Юлия Полячихина, одержавшая победу на конкурсе «Мисс Россия — 2018», получила денежный приз в размере 3 млн рублей, новый автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Церемония финала национального конкурса «Мисс Россия» состоялась накануне вечером в концертном зале «Барвиха Luxury Village». За почетный титул боролись 50 финалисток, и самой красивой девушкой страны была признана 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии. Ей досталась корона из белого золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга.
Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.
Новая «Мисс Россия» восемь лет занимается фитнес-аэробикой и увлекается бадминтоном. Она окончила школу с золотой медалью и учится на факультете журналистики Чувашского государственного университета. Любимая книга девушки — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. На конкурсе она отметила, что успела поработать в Париже и Японии, но также она часто путешествует по России.
Юлия Полячихина уже побеждала в крупных конкурсах красоты. В ее копилке титулы «Вице-мисс туризм России — 2016», «Топ-10 Мисс Волга», «Топ-10 Miss globe — 2016», «Вице-мисс Apollon — 2017». Ее победы начались после того, как она завоевала титул «Мисс Чувашия — 2016».
Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.
Новая «Мисс Россия» восемь лет занимается фитнес-аэробикой и увлекается бадминтоном. Она окончила школу с золотой медалью и учится на факультете журналистики Чувашского государственного университета. Любимая книга девушки — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. На конкурсе она отметила, что успела поработать в Париже и Японии, но также она часто путешествует по России.
Юлия Полячихина уже побеждала в крупных конкурсах красоты. В ее копилке титулы «Вице-мисс туризм России — 2016», «Топ-10 Мисс Волга», «Топ-10 Miss globe — 2016», «Вице-мисс Apollon — 2017». Ее победы начались после того, как она завоевала титул «Мисс Чувашия — 2016».
«Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина.Опубликовано НТВ 15 апреля 2018 г.
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