Своя игра <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Своя игра 0+
    •  

    Победительница конкурса «Мисс Россия» получила 3 млн рублей и автомобиль

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Победительница конкурса «Мисс Россия» получила 3 млн рублей и автомобиль

    Победительница конкурса «Мисс Россия» получила 3 млн рублей и автомобиль

    Победительница конкурса «Мисс Россия» получила 3 млн рублей и автомобиль
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Студентка из Чувашии Юлия Полячихина, одержавшая победу на конкурсе «Мисс Россия — 2018», получила денежный приз в размере 3 млн рублей, новый автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

    Церемония финала национального конкурса «Мисс Россия» состоялась накануне вечером в концертном зале «Барвиха Luxury Village». За почетный титул боролись 50 финалисток, и самой красивой девушкой страны была признана 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии. Ей досталась корона из белого золота, бриллиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга.

    Вице-мисс в этом году стала Наталья Строева из Якутии, первой вице-мисс — Виолетта Тюркина из Белгорода. В номинации «Народный выбор» победила Норгьянма Монгуш из Тувы.

    Новая «Мисс Россия» восемь лет занимается фитнес-аэробикой и увлекается бадминтоном. Она окончила школу с золотой медалью и учится на факультете журналистики Чувашского государственного университета. Любимая книга девушки — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. На конкурсе она отметила, что успела поработать в Париже и Японии, но также она часто путешествует по России.

    Юлия Полячихина уже побеждала в крупных конкурсах красоты. В ее копилке титулы «Вице-мисс туризм России — 2016», «Топ-10 Мисс Волга», «Топ-10 Miss globe — 2016», «Вице-мисс Apollon — 2017». Ее победы начались после того, как она завоевала титул «Мисс Чувашия — 2016».

    «Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина.

    Опубликовано НТВ 15 апреля 2018 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru