В Крыму создали собственный мессенджер для замены Telegram

Мессенджер «Диалог М» в Крыму может прийти на замену заблокированному Роскомнадзором Telegram. Это собственная разработка, ее открытое тестирование уже начали специалисты госкомпании «Крымтехнологии».
Как передает агентство «Крыминформ» со ссылкой на одно из создателей мессенджера, продукт представлен в качестве возможной альтернативы подобным приложениям иностранных компаний.
Игорь Мартыненко, разработчик мессенджера «Диалог М»: «На тестирование представлен базовый функционал, позволяющий осуществлять обмен личными сообщениями и сообщениями в рабочих группах, а также отправлять файлы. Пока это только бета-версия. После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили заранее выпустить в тестовую эксплуатацию свой мессенджер, чтобы получить обратную связь от пользователей, чтобы показать им альтернативу и возможную замену популярных приложений российским продуктом».
На данный момент «Диалог М» позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и файлами, создавать группы, а также осуществлять аудио- и видеозвонки. Создатели мессенджера уверены, что их детище в скором времени не будет уступать другим популярным приложениям.
Игорь Мартыненко: «В ближайшем будущем он точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram, где не очень удобно сделано добавление, выход, делегирование прав в конференции. Мы планируем добавить и такой функционал, как органайзер — для организаций и отдельных пользователей. Предположим, жена пишет мужу список продуктов, которые необходимо купить. Из этого сообщения он может создать себе задачу в органайзере с напоминанием».
Сейчас крымский мессенджер работает как приложение для мобильных устройств на базе операционной системы Android, также доступна браузерная версия. Скачать установочный файл приложения можно через российский магазин приложений Yandex Store или с официального сайта компании «Крымтехнологии».
Ранее сообщалось, что блокировку Telegram операторы связи и интернет-провайдеры начнут уже завтра, 16 апреля. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на всей территории России.
Игорь Мартыненко, разработчик мессенджера «Диалог М»: «На тестирование представлен базовый функционал, позволяющий осуществлять обмен личными сообщениями и сообщениями в рабочих группах, а также отправлять файлы. Пока это только бета-версия. После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили заранее выпустить в тестовую эксплуатацию свой мессенджер, чтобы получить обратную связь от пользователей, чтобы показать им альтернативу и возможную замену популярных приложений российским продуктом».
На данный момент «Диалог М» позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и файлами, создавать группы, а также осуществлять аудио- и видеозвонки. Создатели мессенджера уверены, что их детище в скором времени не будет уступать другим популярным приложениям.
Игорь Мартыненко: «В ближайшем будущем он точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram, где не очень удобно сделано добавление, выход, делегирование прав в конференции. Мы планируем добавить и такой функционал, как органайзер — для организаций и отдельных пользователей. Предположим, жена пишет мужу список продуктов, которые необходимо купить. Из этого сообщения он может создать себе задачу в органайзере с напоминанием».
Сейчас крымский мессенджер работает как приложение для мобильных устройств на базе операционной системы Android, также доступна браузерная версия. Скачать установочный файл приложения можно через российский магазин приложений Yandex Store или с официального сайта компании «Крымтехнологии».
Ранее сообщалось, что блокировку Telegram операторы связи и интернет-провайдеры начнут уже завтра, 16 апреля. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на всей территории России.
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