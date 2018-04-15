СМИ: Британия готова атаковать сети в РФ в случае нападения российских хакеров

Британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании.
The Sunday Times со ссылкой на источников в спецслужбах пишет, что Лондон ожидает распространения в сети «компромата» на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц. Кроме того, в стране готовятся к «нападению хакеров» на ключевые объекты инфраструктуры страны — например, учреждения системы здравоохранения.
Спецслужбы уже поставили в известность премьера страны Терезу Мэй: ей было направлено «предупреждение», пишет газета.
Источник The Sunday Times: «Мы знаем, что у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах».
Издание отмечает, что британское ведомство по киберразведке (GCHQ) и министерство обороны готовы дать «пропорциональный ответ», а киберэксперты «заняли позиции» в компьютерных сетях целей в России.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
Спецслужбы уже поставили в известность премьера страны Терезу Мэй: ей было направлено «предупреждение», пишет газета.
Источник The Sunday Times: «Мы знаем, что у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах».
Издание отмечает, что британское ведомство по киберразведке (GCHQ) и министерство обороны готовы дать «пропорциональный ответ», а киберэксперты «заняли позиции» в компьютерных сетях целей в России.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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