Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  

    В Северной Осетии четвероклассник покончил жизнь самоубийством

    комментировать

    В Северной Осетии четвероклассник покончил жизнь самоубийством

    В Северной Осетии четвероклассник покончил жизнь самоубийством

    В Северное Осетии расследуют смерть школьника, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.

    Трагедия произошла в селении Зильги. Там в одном из домов было найдено тело девятилетнего мальчика. В СУ СКР по региону сообщают, что ребенок покончил жизнь самоубийством.

    СУ СКР по региону: По версии следствия, 10 апреля 2018 года примерно в 16 часов 25 минут учащийся четвертого класса средней образовательной школы селения Зильги покончил жизнь самоубийством у себя дома.

    Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубиства. Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются родственники, учителя и одноклассники мальчика.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru