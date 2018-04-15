В Северной Осетии четвероклассник покончил жизнь самоубийством

В Северное Осетии расследуют смерть школьника, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.
Трагедия произошла в селении Зильги. Там в одном из домов было найдено тело девятилетнего мальчика. В СУ СКР по региону сообщают, что ребенок покончил жизнь самоубийством.
СУ СКР по региону: По версии следствия, 10 апреля 2018 года примерно в 16 часов 25 минут учащийся четвертого класса средней образовательной школы селения Зильги покончил жизнь самоубийством у себя дома.
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубиства. Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются родственники, учителя и одноклассники мальчика.
СУ СКР по региону: По версии следствия, 10 апреля 2018 года примерно в 16 часов 25 минут учащийся четвертого класса средней образовательной школы селения Зильги покончил жизнь самоубийством у себя дома.
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубиства. Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются родственники, учителя и одноклассники мальчика.
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