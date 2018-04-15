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    Лесные пожары подступают к пригородам Сиднея. Австралия, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛесные пожары подступают к пригородам Сиднея

    Лесные пожары подступают к пригородам Сиднея

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    Лесные пожары подступают к пригородам Сиднея

    Лесные пожары подступают к пригородам Сиднея

    Лесные пожары подступают к пригородам Сиднея

      Крупный природный пожар, вторые сутки бушующий в австралийском штате Новый Южный Уэльс, подступил к юго-западным пригородам Сиднея.

      Огонь вплотную подобрался к окрестностям крупнейшего мегаполиса страны. Всех, кто оказался в зоне риска, спасатели просят покинуть свои дома.

      Пламя приближается районам Барден-Рич, Менай, Элфорд- Пойнт, Санди-Пойнт, Вояджер-Пойнт. Работу пожарных осложняет погода. Только за последние часы сильный порывистый ветер несколько раз менял направление.

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