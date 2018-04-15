Лесные пожары подступают к пригородам Сиднея

Крупный природный пожар, вторые сутки бушующий в австралийском штате Новый Южный Уэльс, подступил к юго-западным пригородам Сиднея.

Огонь вплотную подобрался к окрестностям крупнейшего мегаполиса страны. Всех, кто оказался в зоне риска, спасатели просят покинуть свои дома.



Пламя приближается районам Барден-Рич, Менай, Элфорд- Пойнт, Санди-Пойнт, Вояджер-Пойнт. Работу пожарных осложняет погода. Только за последние часы сильный порывистый ветер несколько раз менял направление.