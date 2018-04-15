Песок, соль и тальк: начинка порошковых огнетушителей делает их бесполезными

Потребительский обман бывает куда более гнусный, чем подмешивание в продукты несъедобных компонентов. И вот он может стоить жизни. По данным МЧС, каждый день в стране вспыхивают 350 пожаров, каждый день в них гибнут в среднем 20 человек. Спасатели уже даже не советуют, а умоляют обзавестись каждого огнетушителем, который позволит уничтожить пламя в зародыше.
Огнетушителями в обязательном порядке оснащены школы, магазины, офисы. И вроде пожарный надзор не дремлет, особенно после известных печальных событий, о которых и вспоминать то жутко. Жаль только, что в задачи инспекторов не входит проверка качества этих мини-спасателей. А ведь нутро этих красных баллонов часто больше похоже на содержимое черного ящика в известной телевикторине — даже знатоки не угадают, что внутри.
Статистика показывает, что за последний месяц число проданных таких приборов бьет рекорды. Огнетушители на заправках, в магазинах, ресторанах и даже в школах — это бесполезные пустышки. Два с половиной года назад испытание пламенем провалили все баллоны. Один за другим они выдыхались, так и не победив возгорание.
Сергей Чеботарёв, директор ассоциации производителей противопожарного оборудования: «Мы догадывались, что дело обстоит плохо, но что настолько плохо, никто не думал».
Теперь же, кажется, вся страна усвоила страшный урок. В магазинах пожарных спецсредств наблюдается ажиотаж, очередь за огнетушителями минимум минут на 40.
Проверять огнетушители решено не в экстремальных условиях, а строго по ГОСТу. Есть прописанное в законе испытание, что прибор за минуту обязан справляться с пламенем, охватившим метровый деревянный куб. Это то, что специалисты называют пожаром класса «А».
Кристина Пастушкова, корреспондент: «Самый популярный — порошковый огнетушитель. Его можно встретить и в школах, и в детских садах, и в жилых домах, и в офисах. Он предназначен для всех классов пожара, то есть тушит все».
Огнетушитель за 400 рублей весит всего 4 килограмма. С таким, по идее, должна справиться даже девушка, которая впервые держит в руках подобное устройство. Прибор и правда прост в обращении, но очень уж хиленький, работал всего 15 секунд. Во время любого пожара это бесполезный пшик. Огнетушители подороже с задачей справились.
Основной ингредиент порошкового огнетушителя — это фосфат аммония. Слой этой соли подобно плотной ткани должен быстро накрывать очаг возгорания, изолировать его от кислорода и тем самым останавливать горение. Но, помимо тушения, у фосфата аммония еще одна область применения — сельское хозяйство. Это минеральное удобрение, которое высоко ценится у аграриев, из-за чего цены на него очень высокие и котируются на мировой бирже. Поэтому многие производители огнетушителей решают на этом дорогом веществе сэкономить, разбавляя фосфат аммония дешевыми и совсем неэффективными суррогатами.
Специалисты попытались вскрыть баллон за 400 рублей, чтобы выяснить, чем именно он наполнен, и едва не схлопотали сотрясения мозга. Отстрелить пусковой блок может неправильно собранный огнетушитель. Другими словами, брак во всем. Добравшись все же до порошка, эксперты смешали его со спиртом, уксусом и щелочью. Если от этой смеси повеет аммиаком, значит соли аммония в баллоне есть. Но этот порошок специфического запаха не дал. Это подделка.
Евгений Краснов, эксперт ассоциации производителей противопожарного оборудования: «Он заряжен просто песком, тальком, солью, средством для посыпки дорог».
А если доверить такому огнетушителю жизнь, купить домой или в машину? О песке и бесполезной соли станет известно, когда огонь начнет поджаривать пятки. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Статистика показывает, что за последний месяц число проданных таких приборов бьет рекорды. Огнетушители на заправках, в магазинах, ресторанах и даже в школах — это бесполезные пустышки. Два с половиной года назад испытание пламенем провалили все баллоны. Один за другим они выдыхались, так и не победив возгорание.
Сергей Чеботарёв, директор ассоциации производителей противопожарного оборудования: «Мы догадывались, что дело обстоит плохо, но что настолько плохо, никто не думал».
Теперь же, кажется, вся страна усвоила страшный урок. В магазинах пожарных спецсредств наблюдается ажиотаж, очередь за огнетушителями минимум минут на 40.
Проверять огнетушители решено не в экстремальных условиях, а строго по ГОСТу. Есть прописанное в законе испытание, что прибор за минуту обязан справляться с пламенем, охватившим метровый деревянный куб. Это то, что специалисты называют пожаром класса «А».
Кристина Пастушкова, корреспондент: «Самый популярный — порошковый огнетушитель. Его можно встретить и в школах, и в детских садах, и в жилых домах, и в офисах. Он предназначен для всех классов пожара, то есть тушит все».
Огнетушитель за 400 рублей весит всего 4 килограмма. С таким, по идее, должна справиться даже девушка, которая впервые держит в руках подобное устройство. Прибор и правда прост в обращении, но очень уж хиленький, работал всего 15 секунд. Во время любого пожара это бесполезный пшик. Огнетушители подороже с задачей справились.
Основной ингредиент порошкового огнетушителя — это фосфат аммония. Слой этой соли подобно плотной ткани должен быстро накрывать очаг возгорания, изолировать его от кислорода и тем самым останавливать горение. Но, помимо тушения, у фосфата аммония еще одна область применения — сельское хозяйство. Это минеральное удобрение, которое высоко ценится у аграриев, из-за чего цены на него очень высокие и котируются на мировой бирже. Поэтому многие производители огнетушителей решают на этом дорогом веществе сэкономить, разбавляя фосфат аммония дешевыми и совсем неэффективными суррогатами.
Специалисты попытались вскрыть баллон за 400 рублей, чтобы выяснить, чем именно он наполнен, и едва не схлопотали сотрясения мозга. Отстрелить пусковой блок может неправильно собранный огнетушитель. Другими словами, брак во всем. Добравшись все же до порошка, эксперты смешали его со спиртом, уксусом и щелочью. Если от этой смеси повеет аммиаком, значит соли аммония в баллоне есть. Но этот порошок специфического запаха не дал. Это подделка.
Евгений Краснов, эксперт ассоциации производителей противопожарного оборудования: «Он заряжен просто песком, тальком, солью, средством для посыпки дорог».
А если доверить такому огнетушителю жизнь, купить домой или в машину? О песке и бесполезной соли станет известно, когда огонь начнет поджаривать пятки. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Комментарии