Технологичные пугала и перчатки с когтями: дачники осваивают гаджеты для огорода

По одежде дачников можно определить, что было в моде 15 лет назад, но это вовсе не значит, что современные владельцы 6 соток — унылые ретрограды. Многие из них уже давно освоили передовые технологии.
Перчатки с когтями — главный аксессуар продвинутых дачниц. Маникюр цел, сорняки к ногтю легко прижать, да и рассаду можно высадить безо всяких совков и тяпок. Вместо пугала на участках появился технологичный страшила, который обнаглевших птиц, мышей и кроликов умеет распугивать криком, похожим на пение Витаса, ослепительными вспышками, и ультразвуком. Считается, что эти и другие остроумные гаджеты якобы превращают каторжный дачный труд в приятную фитнес-тренировку.
Еще недавно пульверизатор для полива растений работал по принципу освежителя воздуха, но спрос на технологические новшества для огорода так велик, что инженеры модернизировали поливалку, превратив ее в полноценного робота-садовника.
Рори Арансон, изобретатель сельскохозяйственного робота: «Сначала мы решили автоматизировать систему полива, чтобы растения получали воду без перебоев, а потом нас осенило, почему бы не наделить робота и функцией посева семян, удобрения рассады и прополки сорняков».
Это оказалось не так сложно. Система работает через приложение, в котором можно создать виртуальную карту огорода, отметить, где растут капуста, морковь или клубника. Для каждого растения система сама сформирует рацион из воды и удобрений. Удобно, но пока очень дорого. За такие деньги можно вообще ничего не выращивать, а покупать овощи и фрукты на рынке. К тому же для большинства дачников важен не только результат, но и участие в процессе.
Облегчить учесть дачников взялись эти челябинские умельцы. Они наладили выпуск лопат, которые сильно упрощают самую трудоемкую и многими ненавистную процедуру вскапывания огорода. Автор идеи — инженер и дачник. Он признается, что первую лопату сделал, заботясь о своих близких, протестировал на себе, потом показал руководству. Начальство изобретение оценило и поставило на конвейер. Устройство сделано по принципу рычага, который уменьшает нагрузку на спину. Вилы протыкают комья земли, а специальный разрыхлитель их разбивает, упираясь при этом в грунт. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Еще недавно пульверизатор для полива растений работал по принципу освежителя воздуха, но спрос на технологические новшества для огорода так велик, что инженеры модернизировали поливалку, превратив ее в полноценного робота-садовника.
Рори Арансон, изобретатель сельскохозяйственного робота: «Сначала мы решили автоматизировать систему полива, чтобы растения получали воду без перебоев, а потом нас осенило, почему бы не наделить робота и функцией посева семян, удобрения рассады и прополки сорняков».
Это оказалось не так сложно. Система работает через приложение, в котором можно создать виртуальную карту огорода, отметить, где растут капуста, морковь или клубника. Для каждого растения система сама сформирует рацион из воды и удобрений. Удобно, но пока очень дорого. За такие деньги можно вообще ничего не выращивать, а покупать овощи и фрукты на рынке. К тому же для большинства дачников важен не только результат, но и участие в процессе.
Облегчить учесть дачников взялись эти челябинские умельцы. Они наладили выпуск лопат, которые сильно упрощают самую трудоемкую и многими ненавистную процедуру вскапывания огорода. Автор идеи — инженер и дачник. Он признается, что первую лопату сделал, заботясь о своих близких, протестировал на себе, потом показал руководству. Начальство изобретение оценило и поставило на конвейер. Устройство сделано по принципу рычага, который уменьшает нагрузку на спину. Вилы протыкают комья земли, а специальный разрыхлитель их разбивает, упираясь при этом в грунт. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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