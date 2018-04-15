Дагестанский пастух стал звездой Instagram и заманивает в регион туристов

Чабан из высокогорного дагестанского аула Абдурахман Кадинаев собирает лайки и общается с подписчиками. Он недавно освоил Instagram и быстро превратился в его новую звезду — страница простого пастуха пользуется бешеной популярностью у пользователей соцсети. Абдурахман выкладывает фотографии горных пейзажей и местной еды, а вместо котиков у него целое стадо овец.

Абдурахман отправляет голосовое сообщение пастухам из соседнего села. Послание зашифровано. Это лакский язык c кулинским диалектом. Тут не всякий носитель разберется. Этому мессенджеру уже тысячи лет. С появлением в горах сотовой связи, Интернета и смартфонов жизнь горцев изменилась.



В социальных сетях мужчина известен под псевдонимом «Пастух». Абдурахман Кадинаев действительно пастух и ветеринар села Кули. Всего за два месяца на его профиль подписались больше 15 тысяч человек, которым он рассказывает о родном крае, о жизни в горах и о своей нелегкой доле. Даже в высокогорных районах Дагестана профессия чабана оказалась на грани исчезновения. Молодежь считает труд пастуха не престижным и малооплачиваемым.



Так сложилось исторически, что Кулинский район туристы обходят стороной. Возможно, из-за плохих дорог и отсутствия всякой цивилизации. Но только здесь можно насладиться нетронутой природой и увидеть, как живут настоящие горцы. Население, особенно молодежь, в поисках работы массово уезжает в города. Здесь не скрывают, что очень надеются на подписчиков пастуха Абдурахмана. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.

