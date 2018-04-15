Во времена дефицита граждане накрывали праздничный стол в складчину — один приготовил салат, другой — горячее, третий организовал закуски, четвертый принес
что-то вкусненькое на десерт. Главенствовал принцип «ты — мне, я — тебе». В XXI веке появился термин «совместное потребление», когда по такому же принципу люди напрямую могут получить какие-то товары и услуги без посредников и лишних переплат.
Первыми преимущества новых технологий оценили те, кто молод и мобилен. Благодаря Интернету появилась масса такого, что было немыслимо раньше.
Алексей Лазоренко, руководитель российского подразделения сервиса по поиску попутчиков: «Я могу пригласить человека, которого я даже не знаю, из Японии, чтобы он пожил у меня в квартире, я могу завтра проехать с испанцем из Барселоны в Валенсию, я могу взять напрокат велосипед в Германии у незнакомого совершенно мне человека».
Студент Антон Лугинин часто путешествует. Он добирался и до Южной Америки, но в основном колесит по России и Европе. В Германии юноша впервые воспользовался популярным сервисом поиска автопопутчиков BlaBlaCar. Молодому человеку надо было добраться из Штутгарта в Кёльн к друзьям. Он быстро нашел машину, которая подобрала его прямо с вокзала. В минивэне ехали еще несколько пассажиров — пользователей приложения. Комфортабельное авто, ровная дорога, но все-таки проблема возникла — Антон задремал. Когда он проснулся, пункт назначения был недалеко, но позади. Девушка-водитель не стала возвращаться, зато помогла молодому человеку связаться с друзьями, которые на машине забрали бедолагу. Вышло и интересно, и выгодно.
Антон Лугинин: «Поездом из Штутгарта в Кёльн нужно было заплатить 70 евро, а на машине я женщине заплатил всего 15».
Пассажира можно подобрать по уровню разговорчивости и музыкальным предпочтениям. Но система не учитывает всех человеческих особенностей, к тому же не надо ждать от таких сервисов идеальной четкости и надежности, но новых возможностей они предоставляют немало. Через Интернет, например, можно найти и курьера-добровольца, который купит и привезет нужную вещь, например, из другой страны, просто потому что он там оказался.
Экономика совместного потребления позволяет заработать на вещах, которые жалко выбросить. Людмила Булавкина с друзьями придумала и сама активно использует сервис «Рентмания», где можно выставить или взять напрокат все, что пылится на балконе. Гироскутер — 500 рублей за выходные, мини-бильярд — 1000 рублей, отпариватель, большая мягкая игрушка, проектор звездного неба, фотоаппарат — все в дело! Даже недешевый квадрокоптер потихоньку окупается, пока его не пилотирует никто из домашних. Подробности — в программе «Чудо техники».
Алексей Лазоренко, руководитель российского подразделения сервиса по поиску попутчиков: «Я могу пригласить человека, которого я даже не знаю, из Японии, чтобы он пожил у меня в квартире, я могу завтра проехать с испанцем из Барселоны в Валенсию, я могу взять напрокат велосипед в Германии у незнакомого совершенно мне человека».
Студент Антон Лугинин часто путешествует. Он добирался и до Южной Америки, но в основном колесит по России и Европе. В Германии юноша впервые воспользовался популярным сервисом поиска автопопутчиков BlaBlaCar. Молодому человеку надо было добраться из Штутгарта в Кёльн к друзьям. Он быстро нашел машину, которая подобрала его прямо с вокзала. В минивэне ехали еще несколько пассажиров — пользователей приложения. Комфортабельное авто, ровная дорога, но все-таки проблема возникла — Антон задремал. Когда он проснулся, пункт назначения был недалеко, но позади. Девушка-водитель не стала возвращаться, зато помогла молодому человеку связаться с друзьями, которые на машине забрали бедолагу. Вышло и интересно, и выгодно.
Антон Лугинин: «Поездом из Штутгарта в Кёльн нужно было заплатить 70 евро, а на машине я женщине заплатил всего 15».
Пассажира можно подобрать по уровню разговорчивости и музыкальным предпочтениям. Но система не учитывает всех человеческих особенностей, к тому же не надо ждать от таких сервисов идеальной четкости и надежности, но новых возможностей они предоставляют немало. Через Интернет, например, можно найти и курьера-добровольца, который купит и привезет нужную вещь, например, из другой страны, просто потому что он там оказался.
Экономика совместного потребления позволяет заработать на вещах, которые жалко выбросить. Людмила Булавкина с друзьями придумала и сама активно использует сервис «Рентмания», где можно выставить или взять напрокат все, что пылится на балконе. Гироскутер — 500 рублей за выходные, мини-бильярд — 1000 рублей, отпариватель, большая мягкая игрушка, проектор звездного неба, фотоаппарат — все в дело! Даже недешевый квадрокоптер потихоньку окупается, пока его не пилотирует никто из домашних. Подробности — в программе «Чудо техники».
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