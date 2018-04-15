Морские приливы и растущая агрессия: как Луна влияет на земные процессы

Многие убеждены, что Луна определяет настроение человека, самочувствие, сон и даже удачу. Ведь если ей подвластны приливы в морях и океанах, как она может не влиять на живые организмы? Одним словом, Луга — самое загадочное из небесных тел.
Москвичка Ксения планирует свои визиты к парикмахеру, сверяясь с фазами Луны, которая ни в коем случае не должна убывать.
Ксения Селева: «Стригу волосы только на растущую Луну. Волосы после этого становятся более сильными, здоровыми, меньше секутся и растут быстрее».
С давних времен люди приписывали ночному светилу впечатляющие свойства, считалось, что оно влияет на рождение потомства, вкус вина или обильность урожая. Для некоторых народов вера в мистические свойства Луны — часть национальной культуры.
Что же о воздействии Луны на людей знает наука? Достоверно установлено, что естественный спутник Земли действительно имеет колоссальное влияние на моря и океаны. Вращаясь вокруг, Луна притягивает к себе воду, в ближайшей точке океан как бы «вспухает». Так возникают приливы и отливы. Морские биологи знают, что с изменениями ночной освещенности синхронизируется жизнь морских обитателей. У кораллов и крабов пик размножения приходится на полнолуние. С лунными фазами связана миграция планктона и даже глубина, на которой плавают акулы.
А что же происходит на суше? Руководитель клуба цветоводов Москвы Татьяна Жашкова уверена, что растения тоже настолько зависят от Луны, что неправильно выбранный день посадки может означать для них смерть. Ученые к таким утверждениям относятся скептически. Ни одно исследование пока убедительно не зафиксировало подобный эффект. Ботаники, которые высаживают огромные количества растений и тщательно следят за их состоянием, только посмеялись в ответ на вопрос о том, учитывают ли они фазы Луны.
К разочарованию всех, кто верит в Луну, приходится констатировать, что других ее способов воздействия на живые организмы, кроме ночного света, наука не знает. Ведь фазы не меняют притяжение Луны — это всего лишь по-разному падающая на нее тень от Земли. Впрочем, на тех, у кого чувствительная психика, даже такие незначительные изменения
в освещенности могут повлиять.
Что касается людей, то сказки об активизации в полнолуние оборотней и вампиров к реальности, конечно, отношения не имеют. Наука не подтверждает влияние фаз Луны на преступность, количество травм, рождение детей и лунатизм (хождение во сне). Но вывести кого-то из равновесия полная Луна может, если не зашторивать окна и напустить в комнату ночью слишком много света. Подробности — в программе «Чудо техники».
Ксения Селева: «Стригу волосы только на растущую Луну. Волосы после этого становятся более сильными, здоровыми, меньше секутся и растут быстрее».
С давних времен люди приписывали ночному светилу впечатляющие свойства, считалось, что оно влияет на рождение потомства, вкус вина или обильность урожая. Для некоторых народов вера в мистические свойства Луны — часть национальной культуры.
Что же о воздействии Луны на людей знает наука? Достоверно установлено, что естественный спутник Земли действительно имеет колоссальное влияние на моря и океаны. Вращаясь вокруг, Луна притягивает к себе воду, в ближайшей точке океан как бы «вспухает». Так возникают приливы и отливы. Морские биологи знают, что с изменениями ночной освещенности синхронизируется жизнь морских обитателей. У кораллов и крабов пик размножения приходится на полнолуние. С лунными фазами связана миграция планктона и даже глубина, на которой плавают акулы.
А что же происходит на суше? Руководитель клуба цветоводов Москвы Татьяна Жашкова уверена, что растения тоже настолько зависят от Луны, что неправильно выбранный день посадки может означать для них смерть. Ученые к таким утверждениям относятся скептически. Ни одно исследование пока убедительно не зафиксировало подобный эффект. Ботаники, которые высаживают огромные количества растений и тщательно следят за их состоянием, только посмеялись в ответ на вопрос о том, учитывают ли они фазы Луны.
К разочарованию всех, кто верит в Луну, приходится констатировать, что других ее способов воздействия на живые организмы, кроме ночного света, наука не знает. Ведь фазы не меняют притяжение Луны — это всего лишь по-разному падающая на нее тень от Земли. Впрочем, на тех, у кого чувствительная психика, даже такие незначительные изменения
в освещенности могут повлиять.
Что касается людей, то сказки об активизации в полнолуние оборотней и вампиров к реальности, конечно, отношения не имеют. Наука не подтверждает влияние фаз Луны на преступность, количество травм, рождение детей и лунатизм (хождение во сне). Но вывести кого-то из равновесия полная Луна может, если не зашторивать окна и напустить в комнату ночью слишком много света. Подробности — в программе «Чудо техники».
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