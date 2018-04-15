В США запустили ракету-носитель с двумя военными аппаратами

Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с двумя аппаратами военного назначения с космодрома на мысе Канаверал. Трансляция запуска ведется на сайте компании.
Старт был дан в 19:13 по времени Восточного побережья США (в 02:13 мск в воскресенье).
Ракета выводит на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM) и космический аппарат EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment).
CBAS нужен для наращивания возможностей существующей группировки военных спутников связи США, уточняет ТАСС. Аппарат сконструирован для последовательной передачи данных через ретрансляционную линию связи таких спутников.
EAGLE экспериментальная платформа, которая предназначена для демонстрации маневренности космического аппарата, способного выводить до шести различных грузов на орбиту. Аппарат оснащен технологическими наработками, которые должны находить аномальные явления в космосе и составлять характеристику потенциальных столкновений с малыми космическими телами.
Старт был дан в 19:13 по времени Восточного побережья США (в 02:13 мск в воскресенье).
Ракета выводит на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM) и космический аппарат EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment).
CBAS нужен для наращивания возможностей существующей группировки военных спутников связи США, уточняет ТАСС. Аппарат сконструирован для последовательной передачи данных через ретрансляционную линию связи таких спутников.
EAGLE экспериментальная платформа, которая предназначена для демонстрации маневренности космического аппарата, способного выводить до шести различных грузов на орбиту. Аппарат оснащен технологическими наработками, которые должны находить аномальные явления в космосе и составлять характеристику потенциальных столкновений с малыми космическими телами.
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