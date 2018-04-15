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    Шесть подростков пострадали при наезде авто на пешеходов в Великобритании. Великобритания, ДТП, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть подростков пострадали при наезде авто на пешеходов в Великобритании

    Шесть подростков пострадали при наезде авто на пешеходов в Великобритании

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    • Фото: @ckidman85 /twitter.com
    Шесть подростков пострадали при наезде авто на пешеходов в Великобритании

    Шесть подростков пострадали при наезде авто на пешеходов в Великобритании

    Шесть подростков пострадали при наезде авто на пешеходов в Великобритании
    • Фото: @ckidman85 /twitter.com

      • Автомобиль наехал на шестерых молодых людей в британском графстве Эссекс. Пострадавшие были госпитализированы.

      Инцидент произошел днем на набережной Канви-Айленда. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов.

      В результате наезда два молодых человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу в критическом состоянии, передает The Mirror. Еще четверо подростков получили не такие серьезные повреждения.

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