Пластик в духовке: вредно ли готовить еду в рукавах для запекания

Вредны ли рукава и пакеты для запекания? Нормально ли вообще разогревать пластик в духовке? Репортеры программы «Еда живая и мертвая» нашли ответы на эти вопросы.

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Чтобы разобраться в вопросе, репортеры программы закупили три образца рукавов для запекания. Один из них, самый дешевый, заказали из Китая. Инструкции и данных о составе там нет. На упаковке двух других образцов такая информация есть. Правдива ли она? Все образцы проверили в лаборатории при помощи инфракрасной спектроскопии. Оказалось, что во всех трех случаях беспокоиться не о чем. Рукава сделаны из полиэтилентерефталата — вещества, хорошо изученного и безопасного.



Михаил Косточка, кандидат химических наук, эксперт-химик: «Пленка из полиэтилентерефталата не является вредной для здоровья человека и окружающей среды при правильном использовании и условиях его рабочих температур до 230–250 градусов. Он не должен выделять вредные соединения, не должен разлагаться».



Угрозу представляет перегрев, например, если рукав касается стенок духовки. А это вполне может произойти, ведь из еды при готовке выделяется пар и пакет сильно раздувается. Так что лучше класть его так, чтобы сверху оставалось побольше места. Материал хорошо переносит и низкие температуры, так что рукава можно использовать и для хранения продуктов в морозилке.