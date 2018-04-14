«Локомотив» разгромил «Динамо» в гостях

В матче, прошедшем в Химках, железнодорожники отправили в ворота «Динамо» четыре безответных мяча. Счет уже на 3-й минуте открыл Антон Миранчук. Он же оформил дубль на 72-й минуте. Но к тому времени по голу на свой счет уже записали Джефферсон Фарфан (42), Дмитрий Тарасов (59) — 4:0.При этом счет мог быть крупнее, если бы на 21-й минуте Алексей Миранчук реализовал пенальти.«Локомотив» упрочил лидерство в РФПЛ, набрав 55 очков после 25 туров. Идущий вторым «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков.«Динамо», прервавшее шестиматчевую беспроигрышную серию, занимает 11-е место в таблице с 30 очками.