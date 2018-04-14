Упавший на рельсы пассажир остановил движение поездов на красной ветке московского метро

На Сокольнической линии нет движения поездов от Юго-Западной до Спортивной из-за инцидента с пассажиром, в обратном направлении — с увеличенными интервалами. Между Бульваром Рокоссовского и Спортивной, а также от Саларьево до Юго-Западной движение осуществляется по графику. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.

Сокольническая линия. Движение полностью восстановлено и введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.

Как сообщили на странице столичной подземки в Twitter, из-за инцидента с пассажиром не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до «Спортивной».В настоящее время движение по Сокольнической линии уже осуществляется в обычном режиме.По информации УВД на Московском метрополитене, инцидент произошел на станции «Университет», мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако мужчина оказался под составом и погиб.