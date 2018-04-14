Упавший на рельсы пассажир остановил движение поездов на красной ветке московского метро

Падение пассажира на пути Сокольнической линии Московского метрополитена стало причиной временной остановки движения поездов на
юго-западном участке ветки.
Как сообщили на странице столичной подземки в Twitter, из-за инцидента с пассажиром не было движения поездов от станции «Юго-Западная» до «Спортивной».
В настоящее время движение по Сокольнической линии уже осуществляется в обычном режиме.
По информации УВД на Московском метрополитене, инцидент произошел на станции «Университет», мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако мужчина оказался под составом и погиб.
На Сокольнической линии нет движения поездов от Юго-Западной до Спортивной из-за инцидента с пассажиром, в обратном направлении — с увеличенными интервалами. Между Бульваром Рокоссовского и Спортивной, а также от Саларьево до Юго-Западной движение осуществляется по графику.— Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.
В настоящее время движение по Сокольнической линии уже осуществляется в обычном режиме.
Сокольническая линия. Движение полностью восстановлено и введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.
По информации УВД на Московском метрополитене, инцидент произошел на станции «Университет», мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако мужчина оказался под составом и погиб.
Комментарии