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    «Ты супер!», выпуск десятый: Сатеник Геворгян. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск десятый: Сатеник Геворгян

    «Ты супер!», выпуск десятый: Сатеник Геворгян

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    «Ты супер!», выпуск десятый: Сатеник Геворгян

    «Ты супер!», выпуск десятый: Сатеник Геворгян

    «Ты супер!», выпуск десятый: Сатеник Геворгян

      Бесконечные репетиции и никаких скидок на возраст: к четвертьфиналу они готовились как настоящие артисты, и все ради того, чтобы судьи им сказали: «Ты супер!».

      Легким ветром ворвалась в студию 14-летняя Сатеник Геворгян. Участница из Армении исполнила песню «Скрип колеса».

      По словам Юлианны Карауловой, Сатеник выступила как настоящий артист, «это очень трогало», добавила представитель звездного жюри.

      После выступления Сатеник преподнесла небольшой сюрприз Сергею Лазареву. В ответ певец пригласил юную участницу шоу на свой большой концерт, который состоится 19 апреля в Москве.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 21 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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