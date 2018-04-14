Объехать по встречке и не нарваться на штраф: работает ли фактор крайней необходимости

В правилах дорожного движения есть такие казусы, с которыми водители встречаются каждый день и иногда вынуждены рисковать не только деньгами и правами, но и жизнью.
Мелкая авария, полоса перекрыта, назад нельзя, вперед — тоже. Все водители невозмутимо едут на встречную. Некоторые даже не знают, что за такой маневр можно получить штраф в 1500 рублей. Объезд по тротуару еще дороже — 2000 рублей.
Дмитрий Митрошин, начальник отдела ГУОБДД МВД России: «В законодательстве есть понятие крайней необходимости, то есть ситуация, когда даже нарушение правил дорожного движения, которое имеет вынужденный характер и не несет опасности для других участников дорожного движения, не будет являться административным правонарушением».
Водитель автобуса в Москве возмущен: на встречную он выехал из-за сугробов на обочине, а инспекторы не вспомнили про понятие крайней необходимости.
Равиль Ахмеджанов, юрист: «В таком случае ему остается надеяться на помощь нашей мужественной полиции, то есть приезжайте, пожалуйста, сотрудники полиции. Я один на пустой дороге, я не могу двигаться дальше, поскольку правила мне это запрещают. Слева разметка, справа тротуар, пожалуйста, пришлите регулировщика, он покажет мне жезлом вариант объезда. Формально именно так».
Медленно плетущийся трактор испытывает не только терпение водителей, но и память. Позволяют ли правила его обогнать? Верховный суд разъяснил, что при наличии знака «Обгон запрещен» и сплошной разметки обогнать тихохода можно. Но только не в конце подъема, не на опасных поворотах и не на участках с ограниченной видимостью. Выходит, обгонять тихоход под знак «Обгон запрещен» можно, но на участке, где этот знак установлен, — нельзя. Парадокс.
Примеры других ситуаций и советы — в сюжете программы «Главная дорога».
Дмитрий Митрошин, начальник отдела ГУОБДД МВД России: «В законодательстве есть понятие крайней необходимости, то есть ситуация, когда даже нарушение правил дорожного движения, которое имеет вынужденный характер и не несет опасности для других участников дорожного движения, не будет являться административным правонарушением».
Водитель автобуса в Москве возмущен: на встречную он выехал из-за сугробов на обочине, а инспекторы не вспомнили про понятие крайней необходимости.
Равиль Ахмеджанов, юрист: «В таком случае ему остается надеяться на помощь нашей мужественной полиции, то есть приезжайте, пожалуйста, сотрудники полиции. Я один на пустой дороге, я не могу двигаться дальше, поскольку правила мне это запрещают. Слева разметка, справа тротуар, пожалуйста, пришлите регулировщика, он покажет мне жезлом вариант объезда. Формально именно так».
Медленно плетущийся трактор испытывает не только терпение водителей, но и память. Позволяют ли правила его обогнать? Верховный суд разъяснил, что при наличии знака «Обгон запрещен» и сплошной разметки обогнать тихохода можно. Но только не в конце подъема, не на опасных поворотах и не на участках с ограниченной видимостью. Выходит, обгонять тихоход под знак «Обгон запрещен» можно, но на участке, где этот знак установлен, — нельзя. Парадокс.
Примеры других ситуаций и советы — в сюжете программы «Главная дорога».
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