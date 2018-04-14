Умер режиссер Милош Форман

Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на
87-м году жизни.
Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера, Форман скончался после недолгой болезни. Его менеджер подтвердил факт смерти.
Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.
Режиссер является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта».
Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.
Режиссер является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта».
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