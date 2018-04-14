Еда живая и мёртвая <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Еда живая и мёртвая 12+
    •  

    Умер режиссер Милош Форман

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny
    Умер режиссер Милош Форман

    Умер режиссер Милош Форман

    Умер режиссер Милош Форман
  • Фото: Reuters © 2018, David W Cerny

    • Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на 87-м году жизни.

    Как сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера, Форман скончался после недолгой болезни. Его менеджер подтвердил факт смерти.

    Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.

    Режиссер является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru