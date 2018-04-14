Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    Маша Распутина рассказала о воровстве мужа-«козла» и 10-летней ссоре с Киркоровым

    комментировать
    Маша Распутина рассказала о воровстве <nobr>мужа-«козла»</nobr> и <nobr>10-летней</nobr> ссоре с Киркоровым

    Маша Распутина рассказала о воровстве мужа-«козла» и 10-летней ссоре с Киркоровым

    Маша Распутина рассказала о воровстве <nobr>мужа-«козла»</nobr> и <nobr>10-летней</nobr> ссоре с Киркоровым

    К ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой пришла певица Маша Распутина. Она рассказала о первом муже и о том, что стало причиной их расставания.

    О своем первом муже Маша Распутина говорит плохо или очень плохо.

    Маша Распутина, певица: «Он у меня воровал гонорары и проигрывал в казино постоянно, много проигрывал… Мне говорили: да брось ты этого козла. Его все козлом называют».

    Впервые после смерти Владимира Ермакова Маша Распутина рассказала всей стране, чем обидел ее бывший супруг.

    Маша Распутина: «Он сделал через дочь мне больнее. Вот он сдох на телевидении, сдох-то, как собака сдох».

    Певица впервые рассказала о состоянии своей взрослой дочери Лидии. Дочь Маши Распутиной страдает психическим расстройством, поэтому периодически лечится в стационаре.

    Маша Распутина: «Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль».

    Также в доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой любимица публики назвала своих главных друзей и врагов: объяснила, почему не общалась с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым на протяжении 10 лет.

    Маша Распутина: «10 лет не разговаривали, с 1994 года».

    Смотрите продолжение шоу «Секрет на миллион» с Машей Распутиной на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 21 апреля, в 17:00.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru