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    «Это переломный момент»: в Госдуме прокомментировали удары США по Сирии

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    «Это переломный момент»: в Госдуме прокомментировали удары США по Сирии

    «Это переломный момент»: в Госдуме прокомментировали удары США по Сирии

    Соединённые Штаты, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы. И эта операция является актом агрессии в адрес России. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

    Александр Шерин, первый зампред комитета ГД по обороне: «Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия».

    По мнению Шерина, США, Франция и Великобритания своими действиями пытаются свести на нет все усилия России в Сирии, передает РИА Новости.

    Александр Шерин: «То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы сегодня просто пытаются помножить на ноль и просто поставить Россию на колени».

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    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам в Сирии. Он и его коллеги заверили, что их единственная цель — уничтожение объектов сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие.

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