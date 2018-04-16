Глава РАН Александр Сергеев: мы должны сделать науку нашим основным локомотивом роста

Важно понять, насколько существующая система аттестации кадров в России — от ВАК до ЕГЭ — отвечает стоящим перед страной задачам пространственного развития и достижения темпов экономического роста выше среднемировых. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал глава Российской академии наук Александр Сергеев. Мы публикуем полную видеоверсию его интервью программе «Поздняков».
«Если посмотреть, с каким ЕГЭ поступают ребята в регионах и с каким ЕГЭ поступают здесь, — это две большие разницы. Вот это в интересах развития регионов или нет? Я думаю, что нет. Поэтому надо вот к этому аккуратно подойти. Взвесить ситуацию. Именно не с точки зрения того, что ЕГЭ — это плохая система аттестации, а с той точки зрения, что нашу систему аттестации нужно наполнять такими новыми качествами, которые позволят отбирать креативных людей».
По словам Сергеева, поскольку темпы роста в странах, на которые мы хотим быть похожими, определяются как раз наукой и технологиями, нам и нужно сделать науку основным локомотивом роста.
Для того чтобы техническое переоснащение отечественной науки не затянулось на долгие годы, поток направляемых на данные цели средств нужно увеличить минимум в 10 раз, уверен Сергеев.
«Через систему ФОНО каждый год происходит обновление на уровне где-то всего-навсего 2,5 миллиарда рублей по всей стране, по всем нашим академическим институтам, в которых работают около 125 тысяч человек. И понятно, что если мы будем обновляться такими темпами, 2,5 миллиарда (в год), то даже вот этот вот уровень — 250–260 миллиардов — мы с вами можем обновить только через 100 лет… В предстоящее пятилетие или шестилетие мы, наверное, хотели бы, чтобы мы на 50% обновили наш приборный парк».
По словам Сергеева, достижение таких показателей к 2024 году — хорошая и справедливая цель. Понимание на разных уровнях власти есть. Но чтобы начать искать эти 30 миллиардов рублей в год, неплохо было бы зафиксировать задачу документально.
Печально видеть, как «страны третьего уровня» начинают нас обгонять, а мы ничего сами не производим. Так глава РАН охарактеризовал положение дел с оборудованием для ядерно-лучевой медицины. В то же время, по его словам, задача создания всероссийской сети подобных медицинских центров выполнима.
«Если говорить о создании центров ядерной лучевой медицины, конечно, сейчас если мы говорим не целиком о нашей компонентной базе, то, может быть, это сделать можно, и достаточно быстро. Горизонты, скажем, 5–7 лет. Если делать на нашей базе, то есть то, что мы с вами разрабатываем оборудование для позитронно-эмиссионной томографии, и киберножи, и оборудование — ускорители электронов, которые для воздействия рентгеновским излучением, — то, конечно, это тоже проект небыстрый. Не знаю, пять, семь, десять лет».
Быстрее, по словам Сергеева, может быть реализован другой проект, предложенный учеными, — космического мониторинга происходящего на всей территории страны. Таковы предварительные оценки, дальше все будет зависеть от господдержки и наличия средства, включая возможности государственно-частного партнерства.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:25.
По словам Сергеева, поскольку темпы роста в странах, на которые мы хотим быть похожими, определяются как раз наукой и технологиями, нам и нужно сделать науку основным локомотивом роста.
Для того чтобы техническое переоснащение отечественной науки не затянулось на долгие годы, поток направляемых на данные цели средств нужно увеличить минимум в 10 раз, уверен Сергеев.
«Через систему ФОНО каждый год происходит обновление на уровне где-то всего-навсего 2,5 миллиарда рублей по всей стране, по всем нашим академическим институтам, в которых работают около 125 тысяч человек. И понятно, что если мы будем обновляться такими темпами, 2,5 миллиарда (в год), то даже вот этот вот уровень — 250–260 миллиардов — мы с вами можем обновить только через 100 лет… В предстоящее пятилетие или шестилетие мы, наверное, хотели бы, чтобы мы на 50% обновили наш приборный парк».
По словам Сергеева, достижение таких показателей к 2024 году — хорошая и справедливая цель. Понимание на разных уровнях власти есть. Но чтобы начать искать эти 30 миллиардов рублей в год, неплохо было бы зафиксировать задачу документально.
Печально видеть, как «страны третьего уровня» начинают нас обгонять, а мы ничего сами не производим. Так глава РАН охарактеризовал положение дел с оборудованием для ядерно-лучевой медицины. В то же время, по его словам, задача создания всероссийской сети подобных медицинских центров выполнима.
«Если говорить о создании центров ядерной лучевой медицины, конечно, сейчас если мы говорим не целиком о нашей компонентной базе, то, может быть, это сделать можно, и достаточно быстро. Горизонты, скажем, 5–7 лет. Если делать на нашей базе, то есть то, что мы с вами разрабатываем оборудование для позитронно-эмиссионной томографии, и киберножи, и оборудование — ускорители электронов, которые для воздействия рентгеновским излучением, — то, конечно, это тоже проект небыстрый. Не знаю, пять, семь, десять лет».
Быстрее, по словам Сергеева, может быть реализован другой проект, предложенный учеными, — космического мониторинга происходящего на всей территории страны. Таковы предварительные оценки, дальше все будет зависеть от господдержки и наличия средства, включая возможности государственно-частного партнерства.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня в 23:25.
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