Стеклопакетам «Лахта Центра» устроили краш-тест

Строители проверили на прочность стекла самого высокого здания Европы.
Видео опубликовано на официальном YouTube-канале проекта «Лахта Центр». Сперва рабочие имитировали столкновение окна с телом человека. Добровольца заменил пакет с грузом. Затем, казалось бы, хрупкому материалу устроили настоящее «избиение».
Стеклопакет попытались пробить бейсбольной битой, топором, на таран. После этого на 700-килограммовую панель встали сразу семеро мужчин и даже заехал легковой автомобиль.
Стеклянная поверхность поддалась только после удара молотком, но окно всё равно не разбилось. Всего подобными ударостойкими элементами рабочим предстоит застеклить 75 тысяч квадратных метров небоскреба.
Стеклопакет попытались пробить бейсбольной битой, топором, на таран. После этого на 700-килограммовую панель встали сразу семеро мужчин и даже заехал легковой автомобиль.
Стеклянная поверхность поддалась только после удара молотком, но окно всё равно не разбилось. Всего подобными ударостойкими элементами рабочим предстоит застеклить 75 тысяч квадратных метров небоскреба.
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