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    Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

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    • Фото: Шексна | OnLine / vk.com
    Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

    Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

    Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области
  • Фото: Шексна | OnLine / vk.com

    • Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области, еще двое пострадали.

    Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, авария произошла недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе. На федеральной автодороге А-114 Вологда — Новая Ладога столкнулись грузовик и микроавтобус.

    Из сообщения источника: «В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двоих пострадавших сейчас госпитализируют».

    На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, СУ СК по Вологодской области начало проверку. Причины аварии устанавливаются.

    Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области. автобусы, Вологодская область, ДТП, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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