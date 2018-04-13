Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Вологодской области, еще двое пострадали.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, авария произошла недалеко от населенного пункта Царёво в Череповецком районе. На федеральной автодороге А-114 Вологда — Новая Ладога столкнулись грузовик и микроавтобус.
Из сообщения источника: «В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двоих пострадавших сейчас госпитализируют».
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, СУ СК по Вологодской области начало проверку. Причины аварии устанавливаются.
Из сообщения источника: «В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двоих пострадавших сейчас госпитализируют».
На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, СУ СК по Вологодской области начало проверку. Причины аварии устанавливаются.
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