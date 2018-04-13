Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Петербуржцам начали оформлять автопропуска на время мундиаля. Санкт-Петербург, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцам начали оформлять автопропуска на время мундиаля

    Петербуржцам начали оформлять автопропуска на время мундиаля

    комментировать

    Петербуржцам начали оформлять автопропуска на время мундиаля

    Петербуржцам начали оформлять автопропуска на время мундиаля

      Живущим на Крестовском острове нужно подать заявление в МФЦ, чтобы в дни чемпионата мира беспрепятственно попадать домой.

      В Петербурге начали выдавать пропуска на Крестовский остров на время матчей чемпионата мира по футболу. Это касается автомобилистов, которые живут или работают в Петроградском районе.

      Как и к Кубку конфедераций водители получат ламинированный листок со штрихкодом. На подъезде к КПП его считает специальное устройство, после чего шлагбаум открывается. Чтобы получить пропуск, в многофункциональные центры Петроградского района нужно предоставить паспорт, документы на машину либо справки о своей рабочей деятельности.

      Чиновники обещают, что вся процедура получения будет быстрой и не займет больше десяти рабочих дней. Но медлить с подачей заявления лучше не стоит. Нагрузка на МФЦ и так серьезная, так что лучше записаться предварительно.

      В МФЦ также предлагают жителям Крестовского острова рационально использовать летом свои транспортные средства. И в дни чемпионата по возможности передвигаться пешком. Надолго с машинами водители не расстанутся, ведь во время мундиаля Петербург примет всего семь матчей.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru