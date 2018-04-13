Петербуржцам начали оформлять автопропуска на время мундиаля

Живущим на Крестовском острове нужно подать заявление в МФЦ, чтобы в дни чемпионата мира беспрепятственно попадать домой.

В Петербурге начали выдавать пропуска на Крестовский остров на время матчей чемпионата мира по футболу. Это касается автомобилистов, которые живут или работают в Петроградском районе.



Как и к Кубку конфедераций водители получат ламинированный листок со штрихкодом. На подъезде к КПП его считает специальное устройство, после чего шлагбаум открывается. Чтобы получить пропуск, в многофункциональные центры Петроградского района нужно предоставить паспорт, документы на машину либо справки о своей рабочей деятельности.



Чиновники обещают, что вся процедура получения будет быстрой и не займет больше десяти рабочих дней. Но медлить с подачей заявления лучше не стоит. Нагрузка на МФЦ и так серьезная, так что лучше записаться предварительно.



В МФЦ также предлагают жителям Крестовского острова рационально использовать летом свои транспортные средства. И в дни чемпионата по возможности передвигаться пешком. Надолго с машинами водители не расстанутся, ведь во время мундиаля Петербург примет всего семь матчей.